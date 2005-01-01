На Харківщині під час видобутку піску з недіючого кар’єру загинув 18-річний хлопець

СуспільствоВолодимир Пиріг, 30 травня4570

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На Харківщині під час видобутку піску з недіючого кар’єру загинув 18-річний хлопець
фото ДСНС
На чоловіка обвалився двометровий шар ґрунту

Поблизу села Садове Близнюківського району Харківської області в середу, 30 травня, зранку через обвал ґрунту в піщаному кар’єрі, що наразі не працює, загинув 18-річний хлопець.

«Телефонували його товариші, з котрими він прийшов набрати піску. Вони розповіли, що під час видобутку стався обвал верхнього шару піщаного кар’єру», – повідомили рятувальники.

До приїзду рятувальних бригад місцеві жителі почали самостійно розчищати завал. За 30 хвилин спільними зусиллями рятувальників і місцевих хлопця вдалось відкопати з-під двометрового шару піску, але шансів вижити в чоловіка не було. Працівники служби екстреної медичної допомоги констатувати смерть людини. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

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