На Закарпаті чоловік загинув під час незаконної рубки лісу

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 09:123580

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В Перечинському районі Закарпатської області під час незаконної рубки лісу повалене вітром дерево впало на 36-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці, повідомила обласна поліція.

Інцидент трапився в селі Свалявка ще 15 січня. Чоловік перебував у лісі зі своїми синами 10 і 16 років.

Як йдеться в повідомленні, , вони «самовільно, без будь-яких документів на заготівлю дров, пішли в лісовий масив в урочище “Свалявка” Порошківського лісництва, де розпилювали дерево».

За словами дітей, батько бензопилою перерізав частину стовбура поваленого вітром дерева. Відтак на чоловіка звалилася відпилена коренева система з ґрунтом.

«Діти одразу ж побігли по допомогу односельців, проте чоловік від отриманих травм загинув на місці», – повідомили у поліції.

Окрім відкритого провадження за статтею про умисне вбивство, правоохоронці також встановлюють усі обставини справи та з’ясовують, на яких підставах та за яких умов здійснювалася незаконна заготівля дров в указаному лісовому масиві.

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