На Волині підліток випадково застрелив односельця із батьківської рушниці

Хлопець помер на місці, зброю вилучили

У Волинській області неповнолітній під час необережного поводження з мисливською зброєю випадково застрелив 16-річного односельця, пише «Район.Володимир».

Зазначається, що 14 січня ввечері 15-річний житель Володимир-Волинського району під час необережного поводження з мисливською зброєю, що належала його батькові, випадково здійснив постріл у голову 16-річному односельця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Мисливська рушниця «ІЖ 17» не була зареєстрована у встановленому законом порядку. Відповідно до чинного законодавства, батька за неналежне зберігання зброї буде притягнуто до адміністративної відповідальності, зазначили в поліції.

Окрім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.