За два дні від переохолодження на Львівщині померли четверо людей

Від переохолодження на Львівщині померли четверо людей

За минулу добу на Львівщині від переохолодження померли троє осіб. На Дрогобиччині двоє людей померли від переохолодження у вівторок, 16 січня, ще один чоловік – у понеділок. Тіло ще одного чоловіка, який помер, за попередньою причиною від переохолодження, виявили 16 січня на Самбірщині. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

У вівторок, 16 січня, о 09:50 надійшло повідомлення, що 15 січня в с. Опака Дрогобицького району на вулиці без ознак життя виявлено тіло місцевого жителя. За попередньою інформацією, 25-річний місцевий мешканець помер від переохолодження.

Ще одне повідомлення про нещасний випадок надійшло у вівторок о 13:00. О 09:25 в с. Рихтичі, що в Дрогобицькому районі, на вулиці було виявлено тіло 60-річного місцевого жителя. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Ймовірна причина смерті – переохолодження.

О 13:45 надійшло повідомлення, що в м. Дрогобич по вул. В. Великого було виявлено тіло жінки без ознак насильницької смерті. Наразі особу загиблої встановлюють. Ймовірна причина смерті – переохолодження.

О 21:40 надійшло повідомлення, що в с. Угерсько Самбірського району, на вулиці в районі парку було виявлено тіло 43-річного місцевого жителя. На тілі загиблого ознак насильницької смерті не виявлено. Ймовірна причина смерті – переохолодження.