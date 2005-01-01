У Черкасах загинув підліток, який провалився під лід на Дніпрі

Трагедія сталася за 150 м від берега

У понеділок, 15 січня, у Черкасах на річці Дніпро під лід провалилися двоє хлопців, врятувати одного не вдалося. Про це інформує прес-служба ДСНС.

Інформація про подію неподалік від розважально-оздоровчого комплексу Бочка надійшла рятувальникам о 14:06.

Як повідомляється, трагедія сталася за 150 м від берега. За словами свідків, двоє друзів йшли по Дніпру уздовж берега, але лід не витримав, і вони обидва опинилися у воді. Рибалки, які були недалеко від місця події, викликали рятувальників і одночасно прийшли на допомогу постраждалим.

Відео ДСНС

«До прибуття рятувальників, рибалки поповзом дісталися до ополонки і за допомогою гілок врятували 17-річного хлопця. Його 16-річного товариша, який зник під водою, врятувати не вдалося. Тіло загиблого через 40 хвилин пошуків рятувальники підняли на поверхню», – уточнили в ДСНС.