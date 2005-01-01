У Черкасах загинув підліток, який провалився під лід на Дніпрі

СуспільствоОлег Костюк, 15 січня2040

До теми

У Черкасах загинув підліток, який провалився під лід на Дніпрі
фото ДСНС України
Трагедія сталася за 150 м від берега

У понеділок, 15 січня, у Черкасах на річці Дніпро під лід провалилися двоє хлопців, врятувати одного не вдалося. Про це інформує прес-служба ДСНС.

Інформація про подію неподалік від розважально-оздоровчого комплексу Бочка надійшла рятувальникам о 14:06.

Як повідомляється, трагедія сталася за 150 м від берега. За словами свідків, двоє друзів йшли по Дніпру уздовж берега, але лід не витримав, і вони обидва опинилися у воді. Рибалки, які були недалеко від місця події, викликали рятувальників і одночасно прийшли на допомогу постраждалим.

Відео ДСНС

«До прибуття рятувальників, рибалки поповзом дісталися до ополонки і за допомогою гілок врятували 17-річного хлопця. Його 16-річного товариша, який зник під водою, врятувати не вдалося. Тіло загиблого через 40 хвилин пошуків рятувальники підняли на поверхню», – уточнили в ДСНС.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Збитий на Буковелі 30-річний сноубордист помер у лікарні ZAXID.NET
Збитий на Буковелі 30-річний сноубордист помер у лікарні ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук