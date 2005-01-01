Збитий на Буковелі 30-річний сноубордист помер у лікарні

В неділю, 14 січня, в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні помер киянин Володимир Безклинський, який отримав травму під час катання на сноубордах на курорті «Буковель», повідомила «Галка» з посиланням на слова друга померлого Олександра.

30-річний Володимир Безклинський отримав важку травму під час катання на сноуборді ще 22 грудня, його ззаду збив інший відпочивальник. Внаслідок зіткнення у Володимира Безклинського були зламані ребра, пробиті дві легені, перелом хребта і пошкодження спинного мозку.

Сам Олександр в коментарі ZAXID.NET повідомив, що адміністрація курорту допомагала у лікуванні травмованого туриста.

«Вони (адміністрація курорту) публічно не афішували, але так, фінансово нам допомогли», – сказав друг померлого туриста.

Говорячи про подальші правові дії з боку сім’ї Володимира Безклинського Олександр зазначив, що наразі про це нічого невідомо.

«Зараз ми займаємося підготовкою до похорону. Можливо, через кілька днів будуть або не будуть відбуватися якісь правові дії. Наразі не можу нічого сказати», – додав друг чоловіка і зазначив, що у сторони померлого «є підозра на те, хто це зробив (травмував Володимира Безклинського)».

Як повідомляв ZAXID.NET, в серпні 2017 року поблизу «Буковеля» на гвинтокрилі розбився 53-річний львів’янин Василь Кожушко.