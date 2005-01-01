Поліція повідомила про загибель від удару струмом 10-річного хлопчика у Дрогобичі

СуспільствоКатерина Родак, 13 червня19180

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У середу, 13 червня, близько 17:30 до поліції надійшла інформація від медиків про те, що у місті Дрогобич померла 10-річна дитина, попередньо від ураження струмом.

На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У відділі комунікації Нацполіції Львівщини ZAXID.NET наразі не повідомили, де і яким чином хлопчик отримав ураження струмом, оскільки слідчі ще не з’ясували усіх обставин події.

Пізніше речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська розповіла ZAXID.NET, що хлопчика вдарило струмом, коли він переходив кладку.

«Попередньо встановлено, що хлопчик переходив кладку і зачепив дріт, внаслідок чого був уражений електрострумом», - зазначила Світлана Добровольська.

Вона додала, що поліцейські уже відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (нещасний випадок) і продовжують встановлювати усі деталі події.

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