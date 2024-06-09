Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Єлисейському палаці в Парижі

Президент США Джозеф Байден і президент Франції Емманюель Макрон підтримали використання прибутку від заморожених російських активів на користь України. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому за підсумками зустрічі лідерів обох держав в Парижі після церемонії 80-ї річниці висадки в союзницьких військ у Нормандії.

Крім того, президенти обговорили можливості зробити більше для підтримки України взяли на себе зобов’язання підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та Великої сімки (G7), спрямовані на спрямування прибутків від заморожених російських активів на користь України.

«На карту в цій війні поставлено євроатлантичну безпеку в цілому. Франція і США є співголовами артилерійської коаліції у Контактній групі з оборони України та мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на нинішньому етапі та у довгостроковій перспективі», – йдеться в оприлюдненій заяві.

Лідери США та Франції погодились, що у російсько-українській війні на карту поставлена ​​євроатлантична безпека в цілому. Тому країни оголосили про намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на поточному етапі та в довгостроковій перспективі.

«Франція та Сполучені Штати продовжують сповнені рішучості розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії», – наголосили автори документа.

Байден та Макрон також обговорили інші варіанти підтримки України. Зокрема, США та Франція мають намір допомогти Києву подолати гуманітарні наслідки бойових дій, а також пом'якшити їхній вплив на глобальну продовольчу стабільність, енергетику, довкілля та ядерну безпеку.

Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС дозволила конфісковувати прибуток від російських активів на користь України. Очікується, що це дозволить лише у 2024 році отримати 2,5-3 млрд євро, 90% яких підуть на потреби ЗСУ.