Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про доступ працівників Бюро економічної безпеки до інформації про всіх громадян, які мешкають в Україні й заробляють на платформі OnlyFans. Після цього у низки користувачів почалися обшуки через розслідування про ухилення від сплати податків. «Економічна правда» з посиланням на ухвалу за 20 вересня, повідомляє, що БЕБ володіє інформацією про ім'я, дату народження, номер картки платника податків та дані з податкової.

Про початок численних обшуків 17 грудня повідомила юристка компанії «Маєте право» Леся Михайленко. Вона наголосила, що детективи проводять обшуки саме у тих моделей, які зареєстрували ФОПи та платять податки.

«Минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, за цією ухвалою БЕБ взяв у ДПС список і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного стосунку до справа від липня 2024 року. Сьогодні це стосується моделей OnlyFans, а завтра – креаторів на YouTube, блогерів TikTok, продавців на Etsy, Amazon та інших. Будь-кого, хто наважиться розв'язувати питання зі сплатою податків», – написала Леся Михайленко.

Юристка розповіла, що на початку осені 2024 року голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що ДПС отримала інформацію моделей OnlyFans та їхні доходи. Згодом користувачі почали отримувати листи від податкової з вимогою сплати податки. За словами Михайленко, більшість моделей після консультацій з юристами зареєстрували ФОПи, задекларували доходи та сплатили податки.

На інформацію про обшуки у моделей OnlyFans відреагував депутат та заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк. Він заявив, що не можна одночасно вимагати платити податки та залишати кримінальну відповідальність за контент в OnlyFans.

«Дуже сподіваюсь, що БЕБ зараз займаються чимось іншим. І ця прикра ситуація буде позаду. Усі інші, і тут насамперед приходить правоохоронний блок, стримуватиме своїх орлів. Ми, депутати, декриміналізуємо створення дорослого контенту. Всі сплатять податки й займатимуться своєю роботою», – написав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що голова податкового комітету Данило Гетманцев у грудні 2024 року повідомив, що українські користувачі OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходів й перерахували до бюджету 59 млн грн ПДФО та військового збору. Він наголосив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації ст. 301 КК України (розповсюдження порнографії).

Додамо, що наразі в Україні виготовлення, зберігання та розповсюдження фото чи відео порнографічного змісту є злочином. Санкція статті передбачає до п'яти років в'язниці. У Верховній Раді 11 листопада зареєстрували документ про декриміналізацію порнографії, який передбачає відповідальність за порно без згоди (порнопомста, deep fake) екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) та порно з дітьми й розповсюдження серед неповнолітніх.