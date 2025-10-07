Без хімії та витрат: як звичайна шкарпетка врятує увесь сад від попелиці та мурах
Мурахи та попелиця – одні з найпоширеніших шкідників, які загрожують плодовим деревам, зокрема яблуням. Але існує простий і дієвий спосіб, що не потребує використання хімічних засобів – ловчі пояси, які можна виготовити зі звичайної старої шкарпетки. Як це зробити, пише ТСН.
Що таке ловчий пояс і як він працює
Ловчі пояси – це смужки з тканини, паперу чи іншого матеріалу, які обгортають навколо стовбура дерева, створюючи бар'єр для комах. Вони бувають:
липкі з нанесенням спеціального клею;
захисні просочені речовинами, які відлякують або блокують шкідників.
У випадку зі шкарпеткою використовується другий варіант – тканину просочують сумішшю олії та речовин із сильним запахом, таких як сажа або солярка. Комахи не можуть подолати такий бар'єр через неприємний запах і липку текстуру.
Як зробити ловчий пояс зі шкарпетки
Візьміть стару шкарпетку з натуральної тканини.
Розріжте її по спіралі, щоб отримати довгу смужку.
Просочіть смужку соняшниковою або іншою олією, змішаною з сажею, бензином, соляркою або ефірною олією з різким запахом.
Оберніть пояс навколо стовбура дерева, на висоті 30-50 см або вище.
Для кращого прилягання під пояс можна підкласти поролон або пінополістирол.
Щілини між поясом і стовбуром замажте глиною або пластиліном.
Коли встановлювати ловчі пояси
Найкращий час для встановлення пасток – коли температура тримається близько +5 °C. Після закріплення поясу необхідно регулярно перевіряти його стан і кожні 10-14 днів оновлювати просочення.
Скільки поясів потрібно
Для ефективного захисту на одному дереві варто розмістити щонайменше два ловчі пояси на різній висоті. Додатково можна розкласти такі ж смужки навколо стовбура на землі, щоб створити ще один захисний бар’єр.