Ловчі пояси – це смужки з тканини, паперу чи іншого матеріалу, які обгортають навколо стовбура дерева

Мурахи та попелиця – одні з найпоширеніших шкідників, які загрожують плодовим деревам, зокрема яблуням. Але існує простий і дієвий спосіб, що не потребує використання хімічних засобів – ловчі пояси, які можна виготовити зі звичайної старої шкарпетки. Як це зробити, пише ТСН.

Що таке ловчий пояс і як він працює

Ловчі пояси – це смужки з тканини, паперу чи іншого матеріалу, які обгортають навколо стовбура дерева, створюючи бар'єр для комах. Вони бувають:

липкі з нанесенням спеціального клею;

захисні просочені речовинами, які відлякують або блокують шкідників.

У випадку зі шкарпеткою використовується другий варіант – тканину просочують сумішшю олії та речовин із сильним запахом, таких як сажа або солярка. Комахи не можуть подолати такий бар'єр через неприємний запах і липку текстуру.

Як зробити ловчий пояс зі шкарпетки

Візьміть стару шкарпетку з натуральної тканини. Розріжте її по спіралі, щоб отримати довгу смужку. Просочіть смужку соняшниковою або іншою олією, змішаною з сажею, бензином, соляркою або ефірною олією з різким запахом. Оберніть пояс навколо стовбура дерева, на висоті 30-50 см або вище. Для кращого прилягання під пояс можна підкласти поролон або пінополістирол. Щілини між поясом і стовбуром замажте глиною або пластиліном.

Коли встановлювати ловчі пояси

Найкращий час для встановлення пасток – коли температура тримається близько +5 °C. Після закріплення поясу необхідно регулярно перевіряти його стан і кожні 10-14 днів оновлювати просочення.

Скільки поясів потрібно

Для ефективного захисту на одному дереві варто розмістити щонайменше два ловчі пояси на різній висоті. Додатково можна розкласти такі ж смужки навколо стовбура на землі, щоб створити ще один захисний бар’єр.