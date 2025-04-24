Є чимало ефективних і доступних способів, які допомагають швидко позбутись мошок

Щоб ваші кімнатні рослини залишались здоровими та привабливими, варто попередити появу дрібних мошок у горщиках. Ці шкідники дуже швидко розмножуються та можуть спричинити серйозні проблеми з кореневою системою й загальним станом квітів. Як позбутись мошок, якщо вони уже з’явилися, пише NewsInfo.

Запобігти навалі мошок (грунтових комариків) нескладно, якщо регулярно дотримуватись кількох простих порад:

час від часу розпушуйте ґрунт у горщиках;

не допускайте застою води після поливу;

не забувайте оглядати листя раз на тиждень, це допоможе вчасно виявити проблему.

Є чимало ефективних і доступних способів, які допомагають швидко вирішити проблему з мошками. Наприклад, ароматні рослини, такі як кріп чи чистотіл, часто використовують як природний засіб проти комах. Їх запах відлякує шкідників і не шкодить самим квітам.

Ще одна популярна хитрість – звичайні сірники. Їх вставляють у ґрунт сіркою донизу. Такий метод діє швидко: за кілька днів мошки зникають.

Також чимало квітникарів вважають ефективним засіб на основі часнику. Для приготування розчину кілька зубчиків часнику подрібнюють, заливають гарячою водою (близько літра) і настоюють кілька годин. Отриманим настоєм поливають ґрунт і обприскують рослину.