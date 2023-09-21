Лікарі працюють лише з одноразовими матеріалами, тут також можна зробити всі необхідні аналізи. Їхні результати видасть місцева лабораторія. Тож велика перевага гінекологічного кабінету безбар’єрного доступу — усі послуги можна відразу отримати «на місці».

«Якщо потрібно провести ультразвукове дослідження чи оглянути молочні залози, або якщо пацієнтка має вік 40+, ми можемо зробити одразу мамографію. У нашому кабінеті жінка забезпечена всім необхідним і доступ до всіх послуг у неї відкритий. У центрі є й суміжні спеціалісти, до яких за потреби перенаправляють пацієнток: ендокринолог, уролог, генетик, терапевт, два психологи. У відділенні патології є кардіолог, терапевт, судинний хірург, офтальмолог і невропатолог. Наприклад, лікар [безбарʼєрного кабінету — ред.] може звернутися до уролога і попросити проконсультувати пацієнтку», — пояснює Олена Свищо.

Спеціальна підготовка лікарів та персоналу

Для команди, що працює в безбарʼєрному кабінеті, проводили спеціальні навчання.

«Проводили тренінг для представників медичних закладів, зокрема, для керівників перинатальних центрів та інших працівників. Це був перший етап, який охопив два дні. Наступний вже стосувався персоналу — тих людей, що контактують з пацієнтками. Тобто ми обізнані та знаємо, як правильно спілкуватися і надавати інформацію», — зазначає головний акушер-гінеколог Михайло Степанчак.

Медичний персонал регулярно проходить і спеціальну підготовку щодо того, як допомагати пацієнткам з інвалідністю почуватися максимально комфортно при огляді. На таких тренінгах лікарів навчають спілкуватися із вразливими верствами населення та надавати їм допомогу не лише на фізичному, а й на психологічному рівні.

Ці тренінги проводили також і для представників соціальних служб, лікувальних закладів, жіночих фондів, громадських організацій і поліції, до яких працівники кабінету за потреби перенаправляють пацієнток. Все для того, аби коректно реагувати на випадки гендерно зумовленого насилля.

Акушер-гінеколог Михайло Степанчак підсумовує, який підхід до пацієнток використовують: «Щоб люди розуміли, що є куди звернутися і де нададуть допомогу та не відмовлять».

Такі ж гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу на Львівщині функціонують і в Бориславі, Дрогобичі, Червонограді, Буську, Стрию і Самборі.

«У тих населених пунктах, де діють такі кабінети, для людей це великий плюс — адже в лікарнях немає такого обладнання», — розповідає Михайло Степанчак.

Абсолютна анонімність

«Кабінет розташований у такому місці, що жінка не бачить інший персонал. Звичайно, що спершу ця пацієнтка, яка не володіє всією інформацією, звертається до нашого відділення. Тобто дзвонить, записується на візит. Але якщо вона не записалася і звернулась, її теж обовʼязково оглянуть», — наголошує завідувачка спеціалізованого діагностично-консультативного відділення Перинатального центру Олена Свищо.