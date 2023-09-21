«Безбарʼєрна допомога для кожної»
Як у Львові працює гінекологічний кабінет безбарʼєрного доступу UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселенняСофія Трощук, 0
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У Львівському обласному перинатальному центрі, що розташований на вулиці Дж. Вашингтона, 6, вже майже рік працює гінекологічний кабінет безбарʼєрного доступу UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення.
Це простір, де місцеві мешканки, жінки ВПО, постраждалі від насильства та люди з інвалідністю можуть безоплатно та конфіденційно отримати кваліфіковану медико-психологічну допомогу.
Львівський обласний перинатальний центр
Станом на зараз в Україні працюють 94 таких безбарʼєрних кабінетів.
ZAXID.NET розповідає про роботу гінекологічного кабінету у Львові. Лікарі ж закликають читачок цього матеріалу не нехтувати власним сексуальним та репродуктивним здоровʼям і систематично проходити медичні огляди.
Без барʼєрів, з інклюзивним обладнанням
Гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу враховує потреби жінок з інвалідністю, жінок літнього віку та інших вразливих верств населення в отриманні послуг щодо сексуального та репродуктивного здоров’я.
Тут медичну допомогу можуть отримати всі жінки, незалежно від способу пересування, наявності захворювань чи порушень опорно-рухового апарату, віку, місця реєстрації та статусу.
У кабінеті є все необхідне для того, аби надавати гінекологічні послуги комфортно для пацієнток з інвалідністю. Це, зокрема, гінекологічне крісло з регулюванням висоти, спеціальні опори-поручні і підіймальний пристрій. Тут також вдосталь місця, якщо пацієнтка приїжджає на візку. Для таких жінок навіть облаштували спеціальний пандус, щоб піднятися до кабінету було зручно.
«У кабінеті є крісло, яке коригується під будь-яку потребу і будь-яке захворювання: висота, положення, підніжки. Чи це жінка на милицях, чи жінка на візку або ж з палицею; чи то пацієнтка, яка має, наприклад, вагу понад 120 кілограмів. Це крісло-трансформер підходить для будь-якої роботи, — розповідає завідувачка спеціалізованого діагностично-консультативного відділення Перинатального центру Олена Свищо, — Звичайний гінекологічний кабінет може мати крісла старішого зразка, і там немає підйомника, щоб підняти пацієнтку. Або, наприклад, немає змоги нижні кінцівки вкласти, щоб жінці було зручно і щоб лікарю було добре працювати. А тут коригується все. Також у кабінеті є кольпоскоп, щоб добре подивитися шийку матки».
У кабінеті проводять різні консультації та діагностику: наприклад, експрес-тестування на ВІЛ, гепатити, сифіліс, рівень цукру в крові, інфекції, що передаються статевим шляхом тощо.
Лікарі працюють лише з одноразовими матеріалами, тут також можна зробити всі необхідні аналізи. Їхні результати видасть місцева лабораторія. Тож велика перевага гінекологічного кабінету безбар’єрного доступу — усі послуги можна відразу отримати «на місці».
«Якщо потрібно провести ультразвукове дослідження чи оглянути молочні залози, або якщо пацієнтка має вік 40+, ми можемо зробити одразу мамографію. У нашому кабінеті жінка забезпечена всім необхідним і доступ до всіх послуг у неї відкритий. У центрі є й суміжні спеціалісти, до яких за потреби перенаправляють пацієнток: ендокринолог, уролог, генетик, терапевт, два психологи. У відділенні патології є кардіолог, терапевт, судинний хірург, офтальмолог і невропатолог. Наприклад, лікар [безбарʼєрного кабінету — ред.] може звернутися до уролога і попросити проконсультувати пацієнтку», — пояснює Олена Свищо.
Спеціальна підготовка лікарів та персоналу
Для команди, що працює в безбарʼєрному кабінеті, проводили спеціальні навчання.
«Проводили тренінг для представників медичних закладів, зокрема, для керівників перинатальних центрів та інших працівників. Це був перший етап, який охопив два дні. Наступний вже стосувався персоналу — тих людей, що контактують з пацієнтками. Тобто ми обізнані та знаємо, як правильно спілкуватися і надавати інформацію», — зазначає головний акушер-гінеколог Михайло Степанчак.
Медичний персонал регулярно проходить і спеціальну підготовку щодо того, як допомагати пацієнткам з інвалідністю почуватися максимально комфортно при огляді. На таких тренінгах лікарів навчають спілкуватися із вразливими верствами населення та надавати їм допомогу не лише на фізичному, а й на психологічному рівні.
Ці тренінги проводили також і для представників соціальних служб, лікувальних закладів, жіночих фондів, громадських організацій і поліції, до яких працівники кабінету за потреби перенаправляють пацієнток. Все для того, аби коректно реагувати на випадки гендерно зумовленого насилля.
Акушер-гінеколог Михайло Степанчак підсумовує, який підхід до пацієнток використовують: «Щоб люди розуміли, що є куди звернутися і де нададуть допомогу та не відмовлять».
Такі ж гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу на Львівщині функціонують і в Бориславі, Дрогобичі, Червонограді, Буську, Стрию і Самборі.
«У тих населених пунктах, де діють такі кабінети, для людей це великий плюс — адже в лікарнях немає такого обладнання», — розповідає Михайло Степанчак.
Абсолютна анонімність
«Кабінет розташований у такому місці, що жінка не бачить інший персонал. Звичайно, що спершу ця пацієнтка, яка не володіє всією інформацією, звертається до нашого відділення. Тобто дзвонить, записується на візит. Але якщо вона не записалася і звернулась, її теж обовʼязково оглянуть», — наголошує завідувачка спеціалізованого діагностично-консультативного відділення Перинатального центру Олена Свищо.
Анонімною є і робота з психологинею кабінету.
«Ми спілкуємося не завжди тут. Нам комфортніше у відділенні патології, де я маю свій кабінет. Ніхто не присутній, крім мене і пацієнтки. Там досить така атмосфера приватна — конфіденційність гарантована», — розповідає психологиня гінекологічного кабінету Надія Бартновська.
Лікарка розповідає, що найчастіше до неї направляють пацієнток, що пережили насилля. Також підтримки потребують жінки, що мають прогнозовану вроджену патологію плоду, завмерлу вагітність, та психологічні складнощі, що виникають в результаті безпліддя. Тобто пацієнтки, які мають недуги та стани, що потребують і психологічної допомоги.
Фіксовані випадки насильства
За даними UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, від фізичного насильства вдома в Україні щороку страждають понад 1,8 млн жінок. І лише 10% з них звертаються по допомогу
Під час повномасштабної війни ця проблема загострилася. Адже в Україні офіційно зафіксували 175 фактів сексуального насильства, що було здійснене окупантами.
Сексуальне насильство — це травма, що має фізичний та психологічний виміри. Перш за все, за словами лікарів, потрібна консультація гінеколога, подальше дообстеження. Але також це і робота з психологом — шлях для одужання нелегкий.
«Спершу доктор акушер-гінеколог на візиті спілкується і як акушер-гінеколог, і як психолог. Він визначає по своїх напрацюваннях, коли кликати психолога», — пояснює Олена Свищо.
Психологиня Надія Бартновська додає: «Супровід пацієнткам, що зазнали насилля потрібен. Тут лише починається їхній шлях до одужання. Після цього кабінету вони можуть потрапити до відділення гінекології, чи у відділення патологій. Я супроводжую їх на всіх етапах. Тобто це така психологічна підтримка в стінах нашої установи. Далі я даю їм контакти інших волонтерських, урядових чи громадських організацій, які теж можуть надавати їм психосоціальну підтримку. Але до того ми з пацієнткою маємо визначити, якої саме підтримки вона потребує, а які потреби вона може закрити самостійно. Тобто не все підряд їй дати, а саме те, чого їй бракує».
У кабінеті розповідають: за допомогою звертаються різні жінки. Зокрема, консультували і жертву сексуального насильства від окупантів.
Дбати про своє здоровʼя
Лікарі закликають не нехтувати своїм репродуктивним і сексуальним здоровʼям. Важливо приходити на консультативні огляди, а також відвідувати лікарів, якщо щось турбує.
«Обовʼязково потрібно проходити щорічний профілактичний огляд. Принаймні раз на рік! Якщо до нас, [до гінекологічного кабінету безбарʼєрного доступу — ред.] у перинатальний центр приходить жінка, вона може за один день пройти всі опції, які їй необхідні», — закликає Олена Свищо.
А психологиня Надія Бартновська додає, що жінкам з інвалідністю іноді буває страшно чи тривожно вирушати на прийом: «Якщо вони не будуть робити кроки на зустріч допомозі, контакту, то не зреалізують решту своїх можливостей. Я вірю, що перший такий візит може принести трохи тривоги чи страху, але з кожним наступним разом вони будуть відкривати нові позитивні сторони».
Якщо вам потрібна гінекологічна допомога, записуйтесь на консультацію до гінекологічного кабінету безбар’єрного доступу UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення у Львівському обласному перинатальному центрі, що на вулиці Джорджа Вашингтона, 6 за телефоном відділення: +380 096 194 20 75.
Також жінки можуть дізнатися про роботу інших гінекологічних кабінетів та отримати первинну гінекологічну консультацію, зателефонувавши за номером 3033 (дзвінки з мобільних операторів та міських номерів по Україні безоплатні) або на сайті лінії підтримки з питань жіночого здоров’я.
Мобільні гінекологічні бригади та гінекологічні кабінети безбарʼєрного доступу працюють у рамках заходів гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за фінансової підтримки Європейського союзу (ЕСНО), Міністерства закордонних справ Данії, Канади, Франції та Республіки Корея.
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