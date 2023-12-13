Безбарєрність буде однією з найбільших пріоритетів для України в 2024 році

11 грудня відбулося підсумкове засідання Ради безбар’єрності за участі першої леді України Олени Зеленської та під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Під час засідання ради міністерства виокремили результати роботи за 2023 рік. Про це 12 грудня повідомили в прес-службі Львівської ОВА.

Учасниками засідання були: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністри, голови профільних комітетів ВРУ, офіційні представники системи ООН в Україні, представники судової влади і центральної виборчої комісії, міжнародних організацій, Ради Європи, високоповажні посли Європейського Союзу і Канади, начальники обласних військових адміністрацій, громадянське суспільство.

Члени уряду презентували результати реалізації флагманських проєктів із запровадження безбар’єрності, а також – плани на наступний рік.

Міністерство охорони здоров’я – акцент на розвитку реабілітаційної допомоги. Йдеться про:

розширення мережі закладів, які надають реабілітаційну допомогу: 261 стаціонарна допомога, 410 амбулаторна допомога;

навчання всіх мультидисциплінарних команд роботі з Міжнародною класифікацією функціонування;

забезпечення людей, які перебувають у лікарні, кріслами колісними, милицями, протезуванням;

створені 6 центрів досконалості для навчання спеціалістів в клінічних умовах;

розвиток експертизи фахівців із реабілітації: створення навчальних стандартів, оновлення навчальних програм у 10 закладах вищої освіти;

роботу над законопроєктом, який має докорінно змінити шлях людини після травми або поранення від лікарняного ліжка до повноцінного життя — роботи, освіти, систем підтримки.

Міністерство соціальної політики – акцент на вдосконаленні системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю, щоб покращити реабілітацію та адаптацію. Йдеться про:

спрощені процедури забезпечення допоміжними засобами реабілітації, особливо в протезуванні, розроблений стандарт професії протезистів-ортезистів та розпочату роботу над створенням відповідної освітньої програми. Мінсоцполітики запустили магістерську програму в Львівській політехніці, яка відповідає вимогам ISPO та провели короткострокові сертифікатні навчання для 160 працівників з протезування;

соціальні працівники долучилися в роботу в мультидисциплінарних реабілітаційних командах, затвердили протоколи їхньої роботи і врегулювали їхнє включення в пакети медичних гарантій.

законопроект про працевлаштування осіб з інвалідністю доопрацьований для розгляду в Верховній Раді. Він сприятиме створенню умов для запуску програм підтримки.

програма «Раннє втручання» - розроблена модель надання послуги, у відповідності до якої провели навчання 16 команд і запровадили стандарт підготовки фахівців в закладах вищої освіти, провели навчання фахівців з інклюзивно-ресурсних центрів з 23 регіонів, підготували умови для фінансування послуги фахівців з раннього втручання і мобільних мультидисциплінарних команд в 24 році.

запровадили програму ЄОздоровлення для дітей з інвалідністю і для дітей з багатодітних малозабезпечених родин, за якою батьки самі обирають заклад для оздоровлення за принципом «гроші ходять за дитиною»;

сформували стандарт послуги соціального відновлення ветерана та членів родини та розпочали масштабування її надання, розпочали перші закупівлі соціальних послуг для військових в батальйонах (патронатна служба) і послугу психосоціальної підтримки в громаді.

повністю автоматизували призначення субсидії: людині приходить смс, що вона може отримати субсидію і вже розрахований її розмір (всі дані щодо доходів родини і їхніх комунальних видатків збирає сам Пенсiйний фонд України),

започаткували додаткову підтримку спільно міжнародними партнерами людей літнього віку з низькими доходами (доплату до пенсії здійснює World Food Program через систему Пенсійного фонду України) виплати на дрова в зимовий період для всіх субсидіантів здійснює УВКБ ООН через систему Пенсiйного фонду Украины, (16 тис грн на родину) допомогу на зиму для багатодітних малозабезпечених родин в найбільш холодних регіонах разом з UNICEF (до 60 тис на родину),

розпочали проекти підтриманого проживання для людей з інвалідністю в трьох регіонах та оплату послуги догляду для людей похилого віку з числа внутрішньо переміщених осіб.

Міністерство внутрішніх справ – акцент на розширенні мапи інклюзивних послуг в закладах МВС (як для відвідувачів, так і для персоналу). Йдеться про:

запровадження навчання і видачі водійських посвідчень для осіб з інвалідністю в 6 закладах вищої освіти МВС Зараховано 85 осіб, з них 62 особи ще навчаються, а 21 вже отримали посвідчення водія категорії В. Інші проходять перепідготовку.

проведено аудит доступності публічних просторів системи МВС;

розпочали впровадження доказової реабілітації в закладах охорони здоров’я МВС: формуються мультидисциплінарні команди, проходять навчання спеціалістів по фізичній реабілітації і по роботі з психологічними травмами.

Мінцифри – акцент на розвитку безбар’єрних цифрових послуг:

запровадили норми для усіх державних цифрових ресурсів та сервісів для забезпечення доступності цифрових публічних послуг;

зробили аудит доступності цифрових сервісів і цифрової грамотності — можливостей людей отримання цифрових освітніх послуг. З урахуванням зібраних даних, готуються нові освітні серіали про цифрову грамотність і про професійну освіту.

Міністерство культури та інформаційної політики – акцент на доступності інформації:

підготували рекомендації з комунікації у форматі простої мови й легкого читання для суб’єктів владних повноважень;

дослідили досвід інших країн щодо форматів альтернативної комунікації.

Мінекономіки – ринок праці без бар’єрів:

запровадили компенсацію роботодавцям при облаштуванні робочого місця для фахівця з інвалідністю;

надається грантова підтримка для започаткування власної справи, запустили програму для ветеранів та їхніх сімей та програму формування нових навичок, завдяки ваучерам на навчання для ветеранів, людей з інвалідністю, ВПО, людей старших 45 років;

стартувала програма оплати перенавчання для ветеранів;

поглиблення експертизи: співпраця міністерства зі службою зайнятості Естонії для вивчення досвіду залучення людей з інвалідністю на ринок праці.

Міністерство молоді та спорту – спорт доступний для кожного:

розробили законопроєкт про адаптивний спорт, у процесі – методологія адаптивного спорту для ветеранів з інвалідністю,

триває робота з навчання працівників, а також відвідувачів молодіжних центрів для посилення обізнаності з питань безбар’єрності.

Міністерство у справах ветеранів – акцент на адаптації та підтримці ветеранського спорту і підприємництва:

організація і підготовка Всеукраїнських змагань для 202 учасників з числа ветеранів війни та військовослужбовців, які отримали травми, поранення чи захворювання під час захисту Батьківщини, з яких 25 взяли участь на міжнародних змаганнях з адаптивного ветеранського спорту Invictus Games в Дюсельдорфі;

тривають навчально-тренувальні збори та Всеукраїнські змагання з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях «United States Air Force Trials 2024!»

Український ветеранський фонд — 161 ветеранську підприємницьку ініціативу було фінансово підтримано і 5 проектів організацій громадянського суспільства по розвитку ветеранського адаптивного спорту.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури – безпечні та безбар’єрні простори по всій країні:

впровадили обов’язковість державних будівельних норм під час капітальних ремонтів укриттів;

оновили державні будівельні норми з урахуванням вимог безбар’єрності для лікарень, сховищ і укриттів;

Державне агентство з розвитку туризму розробило стандарти доступності для послуг системи гостинності;

активним провайдером ідей безбар’єрності в просторах і послугах перевезень і вокзалів є Укрзалізниця;

триває робота над завершенням реформи децентралізації: у 2024 році передбачено координування долучення місцевого самоврядування до створення планів і цільових програм з безбар’єрності;

у 2024 році планують розробляти підходи щодо доступності просторів загального користування всіх форм господарювання, де надають послуги громадянам.

Міністерство освіти й науки – навчання доступне для кожного:

розробили стратегію інклюзивного навчання;

розвинули мережу шкіл супергероїв — відкрили 11 закладів;

664 інклюзивних ресурсних центрів працюють над комплексною оцінкою дітей з особливими освітніми потребами, надаються спеціалізовані послуги дітям з постраждалих громад і дітям, які отримали психологічні травми;

продовжується процес облаштування укриттів у навчальних закладах.

Міністерство оборони – інклюзивні умови та можливість отримання доказових медичних послуг:

Затвердили стандарти польового костюму і білизни (за жіночим антропометричними даними), ведуться закупівлі відповідного екіпірування;

міністерство планує приєднатися до електронної системи охорони здоров’я та розпочати впровадження доказової реабілітації у військових шпиталях, у тому числі — вдосконалити медичні системи до міжнародної класифікації функціонування і міжнародної класифікації хвороб.

Обласні військові адміністрації:

була проведена робота над створенням обласних планів облаштування безбар’єрного простору та моніторингу укриттів щодо доступності та інклюзивності в публічних установах;

розроблялися та вдосконалювалися обласні проєкти координації реабілітації людини: від ліжка лікарні до оплачуваної роботи.

Визначили пріоритети на 2024 рік:

безбар’єрність освітніх, медичних, банківських, транспортних, соціальних, адміністративних, працевлаштування та інших послуг — послуги мають бути більш зручними та доступними впродовж усього маршруту користувача, з урахуванням потреб кожної людини;

безбар’єрність у громадах — запровадження рішень, розроблених Урядом, на рівні місцевого самоврядування; можливість для людей отримати безбар’єрні послуги у своїй громаді має стати обов’язковим елементом впровадження політики безбар’єрності в містах і селах.

Олена Зеленська зазначила, що на другому році повномасштабної війни українці відчувають ще більший запит на безбар’єрні рішення. Від цього сьогодні залежить не лише якість життя, а й безпека громад.

«Можна сказати “війна, що ви хочете. Бар’єрів стало більше – і фізичних, із пересуванням та доступністю, і економічних - безробіття, і соціальних – велике навантаження на всіх взагалі”. Але це не аргумент. Бо кожне життя цінне. І його якість має значення. Ми не обираємо часи, в які нам жити, але ми можемо боротися», – сказала Олена Зеленська.

«Безбар’єрність сьогодні – це нагальна необхідність для мільйонів українців. Для людей різних вікових груп, професій, соціального походження. Особливо акцентуємо увагу на потребах наших захисників. Наш обов’язок – усунути для них усі перешкоди, які стримують адаптацію, реабілітацію та самореалізацію. Також посилюємо взаємодію з органами місцевого самоврядування. Адже саме від них залежить кінцевий результат», — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що національна стратегія зі створення безбар’єрного простору до 2030 року ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Стратегія спрямована на формування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності для всіх груп населення.

Довідково:

Метою політики безбар’єрності є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права. Йдеться про доступ людини до роботи, інформації, освіти, сфери послуг, можливість вільно пересуватися в просторі, соціалізуватися та залучатися в життя громади. Політика безбар’єрності має стати наскрізною та включатися до всіх довгострокових рішень та програм на національному та місцевому рівні.

Ініціатива «Без бар’єрів» започаткована першою Леді України Оленою Зеленською. У 2021 році Уряд схвалив Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору до 2030 року. Цього року Уряд затвердив План заходів на 2023–2024 роки з реалізації Стратегії безбар’єрності.

Для створення безбар’єрного простору при Кабінеті Міністрів утворили тимчасовий консультативно-дорадчий орган – Раду безбар’єрності. Її діяльність визначається в положенні про Раду безбар’єрності. Раду очолює прем’єр-міністр України, до її роботи залучені: Офіс президента України (перша леді України, радниця-уповноважена президента України з питань безбар’єрності), 15 міністерств та ЦОВВ, 24 ОВА, КМВА, територіальні громади, а також – міжнародні та українські експертні організації, представники бізнес спільнот та організацій громадянського суспільства.