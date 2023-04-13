Евакуаційний потяг із Покровська Донецької області, який раніше курсував на Черкащину, з 18 квітня змінить місце прибуття – до Бердичева Житомирської області, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як йдеться в повідомленні, рейси здійснюватимуться раз на чотири дні в парні числа. Час відправлення евакуаційного потяга із Покровська – 14:15.

Як додали в Мінреінтеграції, після прибуття на Житомирщину внутрішньо переміщених осіб розмістять у безкоштовних прихистках. Їм нададуть фінансову, гуманітарну і психологічну допомогу, а також соціальний супровід.

Охочі евакуюватися мають попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або ж повідомити про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій. Для евакуації тяжкохворих і маломобільних осіб громадяни можуть подзвонити за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Також звернутися по допомогу з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: +380960788433.