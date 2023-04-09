У квітні потяг Перемишль – Ганновер курсуватиме по непарних числах

Безоплатний проїзд потягом «Перемишль – Ганновер» для українців продовжили до кінця травня 2023 року, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу», – сказано в повідомленні. Водночас про графік на травень інформація у ньому відсутня.

За інформацією Мінреінтеграції, пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю. В разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть із розміщенням, а також гарантованим потраплянням на наступний потяг.

Як додали в Мінреінтеграції, у Ганновері пасажирів цього потяга зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.