Новий проєкт Resident Development

Однотипне, наче тимчасове житло. Сірі зони кварталів, які пригнічують – не те, що впливають на творчість, а й «чавлять» людину буквально із першого кроку за поріг. Колодязі подвір’їв, що стають парковками без дерев та дитячих майданчиків. Чи справді такого потребують люди, які думають про нове житло?

Звісно, що ні, вважають в компанії Resident Development (RD). Девелопери не перший рік активно працюють в бізнесі і навіть оголосили про зміну правил гри на ринку. Зокрема, як повідомляє компанія, RD готова не лише будувати на міських землях, а й брати соціальну відповідальність на рівних із містянами та міською владою. Потрібно давати людям комфортне житло за адекватну ціну, до якої належить і соціальна інфраструктура.

Нові проєкти Resident Development

На підтвердження своїх слів компанія Resident Development має намір звести школу для 500 учнів на Новому Львові. Окрім того, у портфелі компанії – нові цікаві проєкти, над якими працюють фахові імениті архітектори вкупі з молодими. Наприклад, разом із іншими проєкт комплексу на вулиці Раковського розвивають Микита та Ірина.

Цікаво, що в компанії Resident Development вирішили не обмежувати творчість економічними рамками. Якщо архітектори вважають, що в проєкті мають бути дорожчі матеріали, якісніші для людей – так і будівельники планують свою роботу.

Що ж пропонують в новому проєкті?

Насамперед це нова філософія житла. Клієнту не потрібно більше перейматися якістю робіт та термінами здавання в експлуатацію. Resident Development приймає як основу ці речі, які просто не обговорюють.

Окрім того, облаштування житла, необхідні ремонти компанія готова узяти на себе. Пошук майстрів, проведення комунікацій, ба навіть узгодження подальшої долі будинків аж до спілкування із обслуговуючими компаніями – усе це за бажанням клієнта буде у нових комплексах в компанії Resident Development.

Вентильовані фасади, які не облізуть і слугуватимуть роками. Ніяких більше кондиціонерів на фасадах, ніяких «кошиків» під вікном, які створюють постійний дискомфорт! А перед початком непростої зими в компанії розглядають проєкти незалежного теплопостачання квартир, незабаром приймуть рішення, що саме буде оптимальним для мешканців.

Новий проєкт Resident Development

Альтернатива газовому опаленню є, впевнені в компанії Resident Development. Обгороджені території, безпека під камерами – і простір, відкритий для усіх. Спілкування із адекватними сусідами, побудова ком’юніті вільних та успішних людей – чи ж не цього прагне сучасна людина? І саме такі речі мають бути у сучасних новобудовах, адже у часі війни людина має відпочивати вдома, душею відійти від усіх незгод та тривог воєнного часу…

Середовище успішних та психологічно стійких людей, які готові простягнути руку один одному, подбати про тих, кому не так пощастило у житті – чи то зі здоров’ям, чи то із фінансами… Саме такі простори громаді готова забезпечувати Resident Development.

Якщо ж продовжити тему фінансів, то в компанії кажуть: не йде мова про гроші. Коли середовище комплексів підходить людині, то Resident Development готові почекати із виплатами, дати відтермінування. Адже хіба не сором наживатися на своїх у час таких випробувань? Бо, як, на жаль, показує досвід, дешеве житло не приносить ані задоволення, ані прибутку власникові. І, окрім клопоту, людина врешті-решт приходить до висновку про потребу продати таку нерухомість і все ж таки придивитися до якісного.

Представники Resident Development поважають своїх клієнтів – і теперішніх, і потенційних – і вважають їх за свою велику родину; та навіть і чужим (окрім росіян, звісно) тут раді.

Саме Львів зараз став тихою пристанню для людей, що пережили велике горе

Саме наші вулиці й будинки дають тишу і спокій вимушеним переселенцям, хлопцям із фронту. І нові проєкти так само мають дарувати архітектурну насолоду і гармонію простору людям. Хіба ж місто – то тільки вулиці?

В компанії Resident Development вважають, що це – насамперед спілкування. Із сусідами, випадковими пішоходами, зрештою рослинами та й навіть будинками. А насамперед – із самим собою: чи все у мене добре? Чи я живу як хочу? До цього всі зараз мусять додати і запитання: чи зробили ми, що належить, для України і для Львова?

Аби дати містові більше, вважають забудовники, треба іти назустріч людям, що планують жити у Львові. Відтак Resident Development і далі планує спільно із громадою міста, зокрема із владою, планувати розвиток Львова. Ідучи на виклик потреб міста, забудовники пропонуватимуть нові соціальні проєкти. А також поділяться із колегами успішними рецептами розвитку колись занедбаних об’єктів. Головне – пам’ятати, що чим більше добра ми робимо, тим більше нам повертається.

Представити громаді міста об’єкт на Раковського планують 5 вересня. Саме тоді Resident Development розповість про усі родзинки комплексу. Ну а люди зможуть оцінити як архітектуру, так і переваги над іншими новобудовами.