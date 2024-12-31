Безпілотники атакували російську нафтобазу у Смоленській області
Міноборони Росії заявило про 68 збитих БпЛА цієї ночі
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У ніч на вівторок, 31 грудня, безпілотники атакували нафтобазу в російській Смоленській області. Унаслідок атаки на об’єкт спалахнула пожежа. Про це повідомили губернатор Смоленській області Василь Анохін та низка Telegram-каналів.
За інформацією Анохіна, протиповітряна оборона працювала у Ярцевському районі. Попередньо уламки одного з ударних дронів упали на території нафтобази. У результаті цього стався розлив палива і зайнялися паливно-мастильні матеріали.
«Рятувальні служби локалізують наслідки. Загрози житловим об'єктам немає», – написав губернатор і нагадав про заборону розповсюдження фото та відео з місця події.
Загалом Міноборони РФ відзвітувало про знищення 68 безпілотників. Так, 25 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 17 – над окупованим Кримом, 11 – над Краснодарським краєм, 10 – над Смоленською областю, два – над Тверською, і по одному – над Ростовською, Курською і Калузькою. В атаці звинуватили Україну, проте Київ поки офіційно не коментував ці звинувачення.