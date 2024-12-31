Унаслідок атаки в Росії загорілись резервуари з паливом

У ніч на вівторок, 31 грудня, безпілотники атакували нафтобазу в російській Смоленській області. Унаслідок атаки на об’єкт спалахнула пожежа. Про це повідомили губернатор Смоленській області Василь Анохін та низка Telegram-каналів.

За інформацією Анохіна, протиповітряна оборона працювала у Ярцевському районі. Попередньо уламки одного з ударних дронів упали на території нафтобази. У результаті цього стався розлив палива і зайнялися паливно-мастильні матеріали.

«Рятувальні служби локалізують наслідки. Загрози житловим об'єктам немає», – написав губернатор і нагадав про заборону розповсюдження фото та відео з місця події.