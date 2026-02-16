Дмитро Котовський має досвід виступів на Олімпіаді в Пекіні

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 17 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у біатлоні, лижному двоборстві та фристайлі.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 17 лютого:

11:00 – лижне двоборство (стрибки з великого трампліна; Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)

11:45 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, жінки, перша спроба; Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович)

12:30 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, жінки, друга спроба; Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович – за умови непотрапляння до топ-6 після першої спроби)

14:45 – лижне двоборство (гонка на 10 км; Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець)

14:45 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, перша спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов)

15:15 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, чоловіки, друга спроба; Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов – за умови непотрапляння до топ-6 після першої спроби)

15:30 – біатлон (естафета 4x7,5 км, чоловіки; збірна України)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).