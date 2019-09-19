Білий дім анонсував першу зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського

Віце-президент США Майк Пенс 18 вересня провів телефонну бесіду з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив майбутню зустріч президента Трампа із Зеленським на наступному тижні на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомила «Європейська правда» з посиланням на заяву Білого дому.

У заяві йдеться про те, що розмова відбулася на продовження «продуктивної зустрічі» Пенса і Зеленського 1 вересня у Варшаві.

«Віце-президент підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності. Віце-президент позитивно оцінив адміністрацію президента Зеленського за її сміливі дії щодо боротьби з корупцією шляхом законодавчих реформ та запропонував повну підтримку США цим зусиллям», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба президента України, Зеленський обговорив з Пенсом продовження програми безпекової допомоги Україні. «Президент України поінформував Віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні. Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади», – стверджувала прес-служба Зеленського.

Голова держави подякував Майку Пенсу за його роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростатимуть. Він наголосив на важливому значенні підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.

Повідомляється також, що сторони «констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення». Було також підкреслено «обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні».

Раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що президенти України і США можуть зустрітися в Нью-Йорку в період з 23 по 26 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

Раніше потенційна зустріч двох президентів була проблемним питанням. Після того, як Зеленський склав присягу президента, персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурився тим, що український олігарх Ігор Коломойський, із яким Володимира Зеленського пов'язували під час виборчої кампанії, після повернення в Україну погрожував двом американським громадянам.

Також команда Трампа вимагала розслідування щодо фінансування українськими олігархами виборчої кампанії опонентів чинного президента США – Демократичної партії та екс-кандидатки в президенти від цієї політсили Гіларі Клінтон.

Джуліані стверджував, що обраний президент України Володимир Зеленський начебто перебуває в руках людей, які виступали проти президента США Дональда Трампа.