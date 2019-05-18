Адвокат Трампа закликав до кримінального переслідування Ігоря Коломойського

Рудольф Джуліані

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурився тим, що український олігарх Ігор Коломойський після повернення в Україну погрожував двом американським громадянам.

«Щойно він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?», – написав Джуліані 17 травня в Twitter, коментуючи інформацію про приліт мільярдера в Україну.

Напередодні в інтерв’ю програмі «Схеми» Ігор Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які нібито «збирають з людей гроші», прикриваючись зв’язками з Джуліані. «І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає», – сказав Коломойський.

«І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «супчиків» (в російському кримінальному жаргоні супчик означає негідна людина, – ред.) виведемо на світ Божий. Щоб вони не думали...», – додав олігарх.

Він розповів, що Парнас і Фруман приїжджали до нього в Ізраїль і розповідали, як «треба із Зеленським спілкуватися». «Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні», – сказав Коломойський, коментуючи заяву Джуліані про те, що Зеленський повинен позбутися «причеп з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших».

Водночас в іншому дописі Рудольф Джуліані зазначив, що «олігарх повернувся з довгого заслання» і почав намовляти на Лева Парнасу та Ігоря Фрумана з близького оточення адвоката.

«Американський аналітик описав Коломойського як «супер небезпечного». Одіозний олігарх повернувся з довгого заслання і негайно почав погрожувати і обмовляти на двох американців, Лева Парнаса та Ігоря Фрумана. Вони мої клієнти і я порадив їм подати скарги», – зазначив Джуліані.

Джуліані також додав, що Зеленський оточив себе ворогами Трампа. «Це випробування для обраного президента. Він вже оточив себе людьми, які є ворогами президента Трампа. Зараз кажуть, що і у цього відомого олігарха теж в оточенні є люди. Коломойського потрібно судити за погрозу. Подивимося. Це багато що скаже нам про контроль», – підкреслив адвокат Трампа.

До слова, згідно з даними сайту Bloomberg, Фруман і Парнас пов'язані з Global Energy Producers, яка фінансувала America First Action Inc., тобто структуру, що надавала політичну підтримку Дональдові Трампу.

Також Федеральне бюро розслідувань США не підтверджує і не заперечує наявність будь-якого розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, зокрема з відмиванням коштів.