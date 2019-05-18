Адвокат Трампа закликав до кримінального переслідування Ігоря Коломойського

«Він погрожував двом американським громадянам»

СуспільствоКатерина Чурилова, 18 травня11881

До теми

Адвокат Трампа закликав до кримінального переслідування Ігоря Коломойського
фото Damian Dovarganes/AP
Рудольф Джуліані

Персональний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурився тим, що український олігарх Ігор Коломойський після повернення в Україну погрожував двом американським громадянам.

«Щойно він повернувся, він погрожував двом американським громадянам. Представники Коломойського і вороги президента Трампа консультують новообраного президента. Чи буде він заарештований?», – написав Джуліані 17 травня в Twitter, коментуючи інформацію про приліт мільярдера в Україну.

Напередодні в інтерв’ю програмі «Схеми» Ігор Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які нібито «збирають з людей гроші», прикриваючись зв’язками з Джуліані. «І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать з паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає», – сказав Коломойський.

«І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «супчиків» (в російському кримінальному жаргоні супчик означає негідна людина, – ред.) виведемо на світ Божий. Щоб вони не думали...», – додав олігарх.

Він розповів, що Парнас і Фруман приїжджали до нього в Ізраїль і розповідали, як «треба із Зеленським спілкуватися». «Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні», – сказав Коломойський, коментуючи заяву Джуліані про те, що Зеленський повинен позбутися «причеп з минулого і кримінальних олігархів – Ігоря Коломойського та інших».

Водночас в іншому дописі Рудольф Джуліані зазначив, що «олігарх повернувся з довгого заслання» і почав намовляти на Лева Парнасу та Ігоря Фрумана з близького оточення адвоката.

«Американський аналітик описав Коломойського як «супер небезпечного». Одіозний олігарх повернувся з довгого заслання і негайно почав погрожувати і обмовляти на двох американців, Лева Парнаса та Ігоря Фрумана. Вони мої клієнти і я порадив їм подати скарги», – зазначив Джуліані.

Джуліані також додав, що Зеленський оточив себе ворогами Трампа. «Це випробування для обраного президента. Він вже оточив себе людьми, які є ворогами президента Трампа. Зараз кажуть, що і у цього відомого олігарха теж в оточенні є люди. Коломойського потрібно судити за погрозу. Подивимося. Це багато що скаже нам про контроль», – підкреслив адвокат Трампа.

До слова, згідно з даними сайту Bloomberg, Фруман і Парнас пов'язані з Global Energy Producers, яка фінансувала America First Action Inc., тобто структуру, що надавала політичну підтримку Дональдові Трампу.

Також Федеральне бюро розслідувань США не підтверджує і не заперечує наявність будь-якого розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, зокрема з відмиванням коштів.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Адвокат Дональда Трампа скасував візит до України через «ворогів президента» ZAXID.NET
Адвокат Трампа назвав Сергія Лещенка ворогом президента США ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук