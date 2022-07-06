Монета коштує 100 доларів США, її безкоштовно доставляють покупцям з України та країн НАТО

Ц середу, 6 липня, Білий дім випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний. Про це повідомляється на сайті сувенірного магазину Білого дому.

Присвячена Україні монета з колекції «Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства» має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

В описі до монети вказана історія українських моряків та захоплення Росією острова. Також згадується вже знаменита фраза одного з захисників острова, який «послав» російський військовий корабель.

Монета коштує 100 доларів США, її безкоштовно доставляють покупцям з України та країн НАТО, а 20% від продажів витратять на допомогу українським біженцям. Зробити передзамовлення можна вже зараз, відправка монети почнеться 30 вересня.