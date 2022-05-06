Дизайн естонської монети з написом «Слава Україні» номіналом 2 євро

Центральний банк Естонії планує випустити монету номіналом 2 євро, на якій буде напис «Слава Україні». Про це повідомила прес-служба банку.

Дизайн монети розробила харків'янка Дарія Тітова, якій довелося виїхати з України до Естонії через війну. Окрім напису «Слава Україні», на монеті зображена дівчина, яка, за словами авторки, символізує ніжність, а в руках вона оберігає птаха. Тепер дизайн мають схвалити країни ЄС та Єврокомісія. В Естонії очікують, що монети вдасться випустити в обіг наприкінці 2022 року або на початку 2023 року. Всього планують створити 2 млн екземплярів.

Голова наглядової ради Центрального банку Март Лаар зазначає, що текст іноземною мовою на естонській монеті з'явиться вперше.

«Але це виняткова ситуація – гасло "Слава Україні" демонструє прагнення України до свободи», – сказав посадовець. Пам'ятні монети номіналом 2 євро є законним платіжним засобом країн ЄС. Водночас їхня ринкова вартість зазвичай вища за номінальну.

На таких монетах одна сторона має однаковий вигляд, а на іншій країни можуть розмістити власне зображення. Всього вже створили понад 300 варіантів таких монет.