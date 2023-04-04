Білл Клінтон заявив, що він почувається жахливо щодо рішення про роззброєння України

Екс-президент Сполучених Штатів Білл Клінтон висловив жаль, що переконував Україну відмовитися від ядерної зброї. Він припустив, що Росія не напала б на Україну 2014 року, якби країна мала ядерні запаси.

Про це Білл Клінтон розповів в інтерв'ю виданню RTÉ у вівторок, 4 квітня. Екс-президент США підписав тристоронню угоду щодо роззброєння України у січні 1994 року спільно з тогочасними президентами Росії Борісом Єльциним та України Леонідом Кравчуком.

«Я відчуваю особисту ганьбу, тому що я змусив Україну відмовитися від ядерної зброї. І ніхто не вірить, що Росія пішла б на війну, якби в України все ще була їхня зброя», – заявив Білл Клінтон.

Ядерне роззброєння України передбачало її територіальну цілісність, проте Владімір Путін порушив зобов'язання угоди у 2014 році, окупувавши Крим, та в лютому 2022 року, розпочавши повномасштабну війну.

Білл Клінтон підкреслив, що США та Захід повинні продовжувати підтримку України.

Зазначимо, 4 квітня США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про озброєння на 2,6 млрд доларів, серед якого будуть снаряди для Himars, боєприпаси для ЗРК Patriot, мінометні системи, системи Javelin та інше.