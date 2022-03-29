Російський сателіт перевірить злагодженість роботи підрозділів технічного забезпечення армії

Міністерство оборони російського сателіта – Білорусі анонсувало проведення з 29 по 31 березня спільне штабне тренування, зокрема, для підвищення практичних навичок у посадовців. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на заяви білоруської влади.

Як повідомляється, на цих «навчаннях» заплановано підвищити практичні навички посадовців в ухваленні рішень, плануванні застосування підпорядкованих сил і засобів. Також має розглядатися питання підтримання злагодженості роботи підрозділів технічного забезпечення оборонного відомства та армії російського сателіта.

Зазначається також, що сьогодні, 29 березня розпочнеться навчання під керівництвом заступника міністра оборони – начальника тилу збройних сил генерал-майора Андрея Бурдика.

На дводенних навчаннях заплановано проведення штабного тренування з органами військового управління, військовими частинами та організаціями тилового забезпечення. Тоді мають відпрацювати планування тилового забезпечення Збройних сил під час ведення воєнних дій.

Наразі залишається невідомим місце проведення навчань. Зауважимо, що перед початком широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, Білорусь та Росія проводили спільні військові навчання.

Додамо, що досі білоруські військові не брали масово участі в російсько-українській війні, однак Росія вводила свої війська та запускала ракети зокрема і з території Білорусі, а також отримувала звідти тилову підтримку.

Крім того, в українському Генштабі переконані, що ймовірність вторгнення збройних сил Білорусі в Україну залишається високою. Наразі російські окупаційні війська продовжують переміщувати додаткові підрозділи зі складу тихоокеанського флоту та західного військового округу, а до міста Калинковичі у Білорусі звозять ракети до ОТРК «Іскандер-М».