Гелікоптери Мі-8 та Мі-24 порушили повітряний простір Польщі

У вівторок, 1 серпня, два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі. Інформацію, яку раніше поширювали в польських соцмережах, ближче до вечора підтвердили в оборонному відомстві Польської республіки.

Вдень мешканці польського села Біловежа почали публікувати фото вертольотів поряд з їх населеним пунктом. Міністерство оборони Польщі спершу заперечило цю інформацію, пославшись, що їх радіолокаційні системи не фіксували порушення повітряного простору. Ті, хто бачив вертольоти, стверджують, що вони летіли низько від землі — на висоті 200-300 метрів, а місцями опускалися ще нижче. Вони пролетіли вглиб Польщі на 3 км, розвернулися над Біловежею й повернулися назад до Білорусі.

Однак, зрештою, в польському оборонному відомстві повідомили, що польський повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону. Про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

«Перетин кордону відбувся в районі міста Біловежі на дуже низькій висоті, що ускладнило його виявлення радіолокаційними системами. Тому сьогодні вранці Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило в комюніке, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення польського повітряного простору», – пояснили у відомстві.

«Крім того, Комітет погодив, що тимчасово повіреного у справах Білорусі буде викликано до МЗС Польщі для з'ясування інциденту. Нагадаємо, нещодавно Росія та Білорусь активізували гібридні операції проти Польщі»,– наголосили в Міноборони.

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce, do Ministerstwa Spaw Zagranicznych RP w trybie natychmiastowym wezwana została Charge d’Affairs Ambasady Białorusi.



Więcej informacji ️ https://t.co/qNkONXQNfY — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) August 1, 2023

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у ситуації, що склалася, віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Польща також поінформувала про інцидент НАТО й вирішила викликати до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.

Нагадаємо, міграційна криза на кордонах Білорусі з державами ЄС почалася влітку 2021 року, коли режим Алєксандра Лукашенка почав доставляти нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Восени 2021 року криза набула особливо гострого характеру, однак невдовзі нелегальні мігранти почали повертатися з-під кордону в Білорусь.

У січні 2023 року що Польща завершила будівництво загородження вздовж усього кордону з Білоруссю. Тепер країна очікує нових провокацій, оскільки в Білорусь заїхали російські найманці з ПВК «Вагнер», які вже почали рух у бік Сувальського коридору.