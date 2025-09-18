Одна з найпоширеніших помилок – думати, що чим більше різних засобів, тим чистіше

Ми часто прибираємо так, що витрачаємо більше зусиль, аніж потрібно. Southern Living розповідає про 5 шкідливих звичок у прибиранні, які лише витрачають ваш час.

Використання забагато мийних засобів

Одна з найпоширеніших помилок – думати, що чим більше різних засобів, тим чистіше. Насправді, кількість не означає результат. А використання надмірної кількості засобів може бути дорогим задоволенням та навіть сприяти забрудненню повітря в приміщенні. Краще використовувати основні засоби для чищення, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

Ігнорування глибокого прибирання

Очищення поверхонь важливе, але так само важливо і глибоке прибирання. Регулярно плануйте глибоке прибирання для часто недооцінених ділянок, наприклад, за меблями або всередині побутової техніки.

Нерегулярне очищення килима

Ваш килим може виглядати чистим, але це лише на перший погляд. Коли ви пилососите, ви висмоктуєте невидимий бруд та алергени, такі як пилові кліщі та шерсть домашніх тварин. Те, як часто потрібно пилососити, залежить від того, як часто ви використовуєте кімнату, а також чи є у вас алергії.

Змішування засобів для чищення

Якщо ви коли-небудь відчували запаморочення, головний біль або задишку під час прибирання, причиною може бути те, що ви змішуєте засоби для прибирання. Хімічні речовини, такі як відбілювач і оцет, ніколи не слід змішувати між собою або з іншими засобами для чищення, оскільки вони можуть утворювати токсичні пари. Тому важливо уважно читати етикетки та уникати поєднання продуктів, якщо це прямо не рекомендовано.

Не чистите свої інструменти для прибирання

Ваші губки, швабри та щітки щоразу, коли ви ними користуєтеся, піддаються впливу найбрудніших речовин у вашому домі. Тому якщо їх регулярно не мити та не дезінфікувати, це може призвести до накопичення бактерій.