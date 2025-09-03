Але навіть прості звички іноді можуть підвести

Кухня – місце, де дотримання простих правил може позбавити вас багатьох проблем. Але навіть прості звички іноді можуть підвести. Real Simple розповідає про 5 поширених помилок, які можуть робити більше шкоди, ніж користі.

Використання відбілювача

Багато людей використовують відбілювач для дезінфекції кухонь, оскільки він недорогий і виконує свою роботу. Однак використання відбілювача може бути ризикованим. Випари небезпечні для вдихання людьми та домашніми тваринами, а випадкове розпилення або бризки можуть зіпсувати ваш одяг.

Використання кількох засобів для чищення

Мати декілька різних засобів для чищення кухні може бути забагато та затратно, адже один універсальний засіб здатен виконати більшу частину роботи.

Розпилення та швидке витирання

Коли справа доходить до очищення стільниці та інших поверхонь, більшість просто розпилює засіб і одразу протирає. Проте важливо дати засобу для чищення подіяти кілька хвилин, перш ніж протирати. так ви дозволите засобу для чищення зробити більшу частину роботи за вас. Якщо ви не знаєте, скільки потрібно чекати, прочитайте етикетку на пляшці.

Недостатньо часто замінюєте губку

Кухонна губка є розсадником бактерій. Губки варто дезінфікувати щодня, а замінювати – раз на два тижні. Ви також можете використовувати щітку для посуду замість губки, щоб протирати брудні тарілки, каструлі та сковорідки. А коли вона забрудниться, її можна легко продезінфікувати в посудомийній машині.

Забуваєте почистити сміттєвий бак

Якщо ви відчуваєте на кухні несвіжий запах, причиною може бути сміттєвий бак або відро. Важливо час від часу чистити сміттєвий бак, оскільки там розмножуються бактерії, що призводить до появи неприємних запахів.

Ви також можете спробувати використати засіб для миття посуду та промити сміттєве відро або бак на задньому дворі або використати універсальний засіб для чищення та ганчірки з мікрофібри, щоб протерти його. Тільки переконайтеся, що бак сухий, перші ніж знову його використовувати.