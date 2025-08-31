Саме там накопичується пил, бруд та волога, що впливає на чистоту та свіжість дому.

Навіть якщо ви регулярно наводите лад, у квартирі залишаються зони, про які часто забувають. Саме там накопичується пил, бруд та волога, що впливає на чистоту та свіжість дому. Ukr.Media розповідає, які місця потребують особливої уваги.

Кімнатні рослини

Полив та підживлення – це не весь догляд за квітами. На листі та горщиках осідає багато пилу, який поширюється по кімнаті. Листя варто періодично протирати вологою м’якою ганчіркою, а горщики мити губкою, щоб уникнути плям.

Гумові ущільнювачі в холодильнику

У цьому місці накопичується бруд, жир та волога, через що може з’явитися пліснява. Щоб цього уникнути, протирайте ущільнювачі щоразу, коли прибираєте на кухні. Очистити їх можна за допомогою меламінової губки чи старої зубної щітки.

Дроти та подовжувачі

На кабелях осідає пил, а на розетках та подовжувачах, розташованих біля плити, ще й жир та наліт. Перед прибиранням слід відключити їх від мережі, протерти дроти ганчіркою, а потім сухою серветкою.

Висувні ящики

Навіть у закритих шухлядах накопичується пил, що шкодить речам та навіть може спричинити появу плісняви. Протирайте ящики раз на два тижні вологою ганчіркою, а потім сухою серветкою досуха і дайте провітритися їм кілька хвилин. Тільки після цього покладіть речі назад.

Радіатори

На батареях збирається багато пилу, але їхнє прибирання часто відкладають.Проте мити радіатори варто хоча б двічі на рік.

Плафони, бра, люстри

Вони теж накопичують пил, хоча їх рідко миють. Раз на місяць їх слід протирати всередині та зовні.

Вентиляційні грати

На рельєфній поверхні швидко з’являється жир та бруд, а решітки протирати досить важко. Тому один раз на місяць знімайте їх та помийте у мильній воді, потім протріть сухою ганчіркою та дайте висохнути на горизонтальній поверхні.