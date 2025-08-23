Разом з парою ваша ванна кімната наповниться солодким ароматом.

Якщо у вашій ванній кімнаті пахне не дуже приємно, варто скористатися невеликою хитрістю з прищіпкою. Sante розповідає, як цей простий предмет, що лежить під рукою, може ароматизувати вашу ванну кімнату.

Як працює цей спосіб?

Візьміть прищіпку з дерева та пляшечку ефірної олії евкаліпта або іншої на ваш вибір. Щедро змочіть прищіпку кількома краплями ефірної олії. Повісьте її на душову лійку, поки приймаєте душ або ванну, або на шторку для душу. Разом з парою ваша ванна кімната наповниться приємним ароматом.

Інші несподівані способи використання прищіпки