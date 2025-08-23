Навіщо вішати прищіпку на душ: незвичний і простий спосіб освіжити ванну кімнату
Якщо у вашій ванній кімнаті пахне не дуже приємно, варто скористатися невеликою хитрістю з прищіпкою. Sante розповідає, як цей простий предмет, що лежить під рукою, може ароматизувати вашу ванну кімнату.
Як працює цей спосіб?
Візьміть прищіпку з дерева та пляшечку ефірної олії евкаліпта або іншої на ваш вибір. Щедро змочіть прищіпку кількома краплями ефірної олії. Повісьте її на душову лійку, поки приймаєте душ або ванну, або на шторку для душу. Разом з парою ваша ванна кімната наповниться приємним ароматом.
Інші несподівані способи використання прищіпки
Прищіпка фіксує ложку на сковороді чи каструлі. Якщо ви хвилюєтеся, що ваша дерев’яна ложка чи лопатка впаде, прикріпіть до неї прищіпку, якою можна буде її фіксувати на краю посуду.
Прищіпка допоможе в декоруванні вашого дому. Якщо у вас немає рамки або ви не хочете вішати свої фотографії на стіну, використайте мотузку та прищіпки. На них можна повісити також нотатки або список покупок.
- Прищіпкою можна закривати пакети з пластівцями, борошном, крупами, щоб вони краще зберігалися.