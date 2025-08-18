Оскільки тканина швидко вбирає рідину та утримує запах, діяти потрібно оперативно

Запах та плями від котячої сечі на дивані можуть зіпсувати не лише настрій, а й атмосферу в домі. Оскільки тканина швидко вбирає рідину та утримує запах, діяти потрібно оперативно. C-house розповідає, чим відмити котячу сечу з дивану, щоб зникла не тільки пляма, але й запах.

Як відмити котячу сечу?

Марганцівка. Для темних тканин відмінно підійде суміш марганцівки, яка потрібно розвести до світло-рожевого кольору та за допомогою губки ретельно змочити забруднену поверхню. Через 5-10 хвилин місце потрібно промити чистою водою. Якщо потім цю ділянку обробити спиртом, тоді улюбленець потворно не буде мітити це місце. Оцет та сода. Приготуйте розчин з 9% оцту та води у відношенні 1:3. Нанесіть розчин на пляму та посипте зверху содою. Дочекайтеся повного висихання, після чого ретельно приберіть залишки щіткою. Перекис, мийний засіб та сода. Змішайте 2-3 чайні ложки перекису водню, 2 столові ложки мийного засобу та 2 столові ложки звичайної харчової соди. Нанесіть цю пасту на забруднену ділянку, а потім втирайте до повного висихання. Прибрати пасту можна за допомогою щітки для одягу чи пилососа.

Для того щоб оббивка меблів не полиняла, оцет і перекис необхідно обов'язково розводити з водою і потім ретельно видаляти з поверхні.