Ще не все втрачено: як відчистити диван від котячої сечі, щоб він не смердів
Оскільки тканина швидко вбирає рідину та утримує запах, діяти потрібно оперативно
Запах та плями від котячої сечі на дивані можуть зіпсувати не лише настрій, а й атмосферу в домі. Оскільки тканина швидко вбирає рідину та утримує запах, діяти потрібно оперативно. C-house розповідає, чим відмити котячу сечу з дивану, щоб зникла не тільки пляма, але й запах.
Як відмити котячу сечу?
- Марганцівка. Для темних тканин відмінно підійде суміш марганцівки, яка потрібно розвести до світло-рожевого кольору та за допомогою губки ретельно змочити забруднену поверхню. Через 5-10 хвилин місце потрібно промити чистою водою. Якщо потім цю ділянку обробити спиртом, тоді улюбленець потворно не буде мітити це місце.
- Оцет та сода. Приготуйте розчин з 9% оцту та води у відношенні 1:3. Нанесіть розчин на пляму та посипте зверху содою. Дочекайтеся повного висихання, після чого ретельно приберіть залишки щіткою.
- Перекис, мийний засіб та сода. Змішайте 2-3 чайні ложки перекису водню, 2 столові ложки мийного засобу та 2 столові ложки звичайної харчової соди. Нанесіть цю пасту на забруднену ділянку, а потім втирайте до повного висихання. Прибрати пасту можна за допомогою щітки для одягу чи пилососа.
Для того щоб оббивка меблів не полиняла, оцет і перекис необхідно обов'язково розводити з водою і потім ретельно видаляти з поверхні.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter