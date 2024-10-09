Перекис водню добре видаляє складні плями

Неприємно, коли біле підвіконня вкривається жовтими плямами, тож охайні господині намагаються всіма засобами подолати цю проблему. Які засоби дійсно ефективні та допоможуть відмити підвіконня від жовтих плям, пише УНІАН.

Засіб для миття посуду

Звичайний засіб для миття посуду – гарний варіант, чим відбілити підвіконня. Він добре видаляє жир, бруд і жовті плями, сліди клею та землі, а також круги від квіткових горщиків. На одне підвіконня знадобиться чверть пляшки миючого засобу та тверда щітка.

Засіб для миття посуду щедро нанесіть на підвіконня і спіньте мокрою губкою, залиште на 10 хвилин. Потім ретельно протріть поверхню губкою. Якщо підвіконня дерев'яне, терти його потрібно вздовж волокон. Після очищення протріть чистою губкою. Поверхня стане білою після 2-3 таких обробок.

Перекис водню

Перекис водню добре видаляє складні плями, особливо жир. Засіб підходить для прибирання вікон на кухні. Для очищення нанесіть перекис на губку і ретельно протріть підвіконня. Залишіть на 10 хвилин і протріть чистою ганчіркою. Після обробки перекисом обов'язково провітріть кімнату.

Сода

Сода – гарний варіант, як освітлити старе підвіконня і відмити від жовтих плям, залишків клею, скотчу та будматеріалів. Є два способи застосування соди.

розсипте соду рівномірно по підвіконню і протріть губкою, щедро змоченою в оцті. Залишіть спінений розчин на півгодини і промийте чистою ганчіркою;

змішайте порівну соду з пральним порошком. Протріть підвіконня вологою ганчіркою і насипте на вологу поверхню суміш. Залишіть на 2 години. Потім протріть поверхню щіткою.

Меламінова губка

Меламінова губка – це дуже корисна річ у будь-якому будинку, яку рекомендують досвідчені господині. Вона добре очищає будь-які забруднення, у тому ж числі, бруд на підвіконні. Користуватися нею дуже просто: намочіть меламінову губку у воді та потріть підвіконня до блиску.

Хімічні засоби

Користувачі форумів на своєму досвіді називають такі варіанти, як відбілити підвіконня від жовтих плям:

доместос;

засіб для ванни «Силіт»;

очищувач для ПВХ;

засіб для очищення екрану комп'ютера;

порошок «Комет».

Перед застосуванням засобів обов'язково прочитайте інструкцію та надягніть захисні рукавички.