Універсальним помічником є столовий оцет – він добре знежирює поверхні

Регулярне миття підлоги допомагає не лише підтримувати чистоту в домі, а й боротися з бактеріями та навіть комахами. Для посилення ефекту зазвичай використовують спеціальні засоби, однак можна знайти й варіанти на кухні. УНІАН розповідає, як зробити підлогу чистою та блискучою, використавши дешевші варіанти.

Що додати у воду, щоб підлога блищала?

Універсальним помічником є столовий оцет – він добре знежирює поверхні, діє як антисептик, прибирає неприємні запахи та розводи.

Як зробити розчин для миття підлоги з оцтом:

Візьміть відро теплої води. Додайте 100-150 мілілітрів оцту. Протираємо поверхні.

Але якщо на вашій підлозі багато слідів від взуття чи плям, варто використати сік одного лимона або дві чайні ложки лимонної кислоти на відро води. Цей розчин прибиратиме жирові відкладення та неприємні запахи. Також після нього залишатиметься приємний та свіжий аромат цитруса.

Як відмити стійкі плями?

Щоб прибрати складні забруднення, достатньо додати у відро води 2 столові ложки соди. Ви також можете посипати і самі плями содою. Проте варто пам’ятати, що цим розчином не можна мити ламінат та паркет.

А для миття дерев’яної підлоги додайте кілька крапель йоду у воду. Він спрацює як антисептик та додасть приємного відтінку покриттю.

Що додати у воду для дезінфекції?

Щоб очистити підлогу від мікробів, додайте на відро води склянку етилового або медичного спирту та помийте підлогу. Проте у цьому методі є два недоліки – спирт може зруйнувати лакове покриття і потрібно провітрювати приміщення після обробки.