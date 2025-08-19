Варто пам’ятати, що після використання цього засобу техніка вже не буде блищати

Пожовклий пластик – проблема знайома багатьом, особливо коли йдеться про побутову техніку чи корпуси гаджетів. Але білизну можна легко повернути, якщо знати, які підручні засоби працюють. Pixelinform розповідає, як повернути пожовтілому пластику білизну.

Як почистити пожовтілий пластик?

Для очищення пластикових поверхонь використовуйте м’яку губку або тканинні серветки. Для розчину, яким можна прибрати пожовклість, варто використовувати перекис водню, лимонну кислоту, мурашиний спирт та навіть зубну пасту.

Для розчину потрібно змішати:

½ чайної ложки перекису. Зубну пасту. 1 чайну ложку мурашиного спирту. Дрібку лимонної кислоти.

Всі інгредієнти потрібно змішати та нанести засіб на пожовклу ділянку, залишивши на кілька хвилин. Після чого просто змити водою.

