Одним з найдоступніших засобів для прибирання плісняви є харчова сод

Пліснява на герметику у ванній – поширена проблема, яка не лише псує вигляд, а й може бути небезпечною для здоров’я. Проте є простий спосіб позбутися її без зайвих зусиль та з мінімальними витратами часу та засобів. Express розповідає, як позбавитись від чорної плісняви на герметику за 5 хвилин.

Який засіб допоможе?

Одним з найдоступніших засобів для прибирання плісняви є харчова сода. Вона є злегка абразивним засобом для дезодорації, а це означає, що вона видалить будь-які неприємні запахи, одночасно відтираючи цвіль.

Щоб очистити герметик, вам потрібно зробити суміш з 250 мл оцту та двох-трьох чайних ложок харчової соди.

Переконайтеся, що ви нанесли пасту на герметик товстим шаром, і залиште її вбиратися приблизно на п'ять хвилин. Потім за допомогою щітки з жорсткою щетиною відчистіть чорну плісняву. Важливо чистити ретельно, але не надто сильно, оскільки силіконовий герметик дуже делікатний. На завершення протріть холодною вологою губкою герметик, прибираючи залишки.