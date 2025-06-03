Найчастіше вона з’являється у зимовий період, коли через різницю температур на склі утворюється конденсат

Пліснява на вікнах – поширена проблема у квартирах та приватних будинках. Найчастіше вона з’являється у зимовий період, коли через різницю температур на склі утворюється конденсат. «Чистота» розповідає, як ефективно позбутися плісняви на вікнах.

Як прибрати плісняву?

Перед очищенням варто одягнути рукавички та маску, щоб уникнути контакту з пліснявою. Для обробки ви можете використовувати:

Сода. Щоб очистити поверхню содою потрібно приготувати пасту з 3 столових ложок соди та 1 столової ложки теплої води, а потім ретельно перемішати засіб та викласти на місце, де знаходиться пліснява. Спробуйте втерти засіб та залиште його на 10 хвилин. Потім використайте зубну щітку, щоб остаточно очистити грибок. Залишки можна прибрати мокрою ганчіркою. Якщо повністю прибрати цвіль не вийшло – повтори процедуру до досягнення бажаного результату. Оцет та сода. Щоб прибрати плісняву, змішайте 3 столові ложки соди з такою кількістю оцту, щоб вийшла густа паста. Нанесіть отриману суміш на грибок та залиште на 20-40 хвилин. Після цього приберіть залишки за допомогою зубної щітки або губки та теплої води. Якщо ви хочете посилити ефект, спробуйте поверх засобу накласти харчову плівку, утворюючи ефект вакууму. Лимонна кислота. Її можна використовувати за таким самим принципом, що й сода. Змішайте 1 упакування лимонної кислоти разом із 1-2 ложками води, щоб отримати пасту. Нанесіть отриману суміш на пластикову частину, де з’явився грибок. Почекайте 30 хвилин, а потім приберіть залишки. Перекис або спирт. Ця комбінація відмінно справляється з чорнотою на пластикових вікнах. Для того, щоб прибрати плісняву, приготуйте ватний диск, спирт або перекис та змішайте з водою у пропорції 1:1. Отриманою рідиною намочи ватний диск та протри забруднене місце. Мило, оцет та сода. Змішайте 2 столові ложки мила або рідини для миття посуду з 3 столовими ложками оцту і 2 ложками соди. Нанесіть отриману суміш на плісняву та залиште на 15-30 хвилин. Після цього ретельно пройдіться щіткою, щоб прибрати залишки та ватним диском з водою.

Чим вивести стару чорну плісняву з вікон?

Бувають і такі випадки, коли стандартні способи не допомагають, тому що грибок настільки в’ївся у поверхню, зо його майже не можливо прибрати. Саме для таких випадків є найагресивніші методи, за допомогою яких можна прибрати цвіль з вікон у домашніх умовах.

Вам може допомогти аміак. З його допомогою можна прибрати навіть стару плісняву. Але під час роботи з аміаком потрібно бути дуже обережним, а саме:

Одягнути гумові рукавички. Залишити вікно відчиненим. Усунути непотрібні предмети з підвіконня. Захистити світлі місця навколо.

Змішайте аміак з водою в пропорції 1:3 (1 частина аміаку на 3 частини води). Цю рідину нанесіть ватним диском на плісняву і добре протріть. В кінці потрібно змити залишки теплою водою та витерти насухо. Не забудьте провітрити приміщення декілька разів, щоб запах не потрапив у квартиру.

Важливо, щоб у момент очищення в кімнаті не було маленьких дітей чи тварин.