Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський порадив, як виявити ймовірних диверсантів

Більшість затриманих диверсантів, які працювали на Росію, виявилися громадянами України, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Більшість є громадянами України, які отримували посвідки на проживання та громадянство, приїжджаючи з інших країн, або виїхавши з раніше окупованих територій. Або навіть ті, хто перебував тут і протягом певного часу якимось чином перетинав кордон з РФ, там був завербований і потім виконував певні завдання», – сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» у п’ятницю, 18 березня, повідомила «Українська правда».

Міністр порадив громадянам звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з їхнього оточення. Він наголосив, що варто пильнувати за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями Збройних сил України чи територіальної оборони. Також він порадив зважати на раптове повернення деяких сусідів з-за кордону. За словами Монастирського, особливо варто пильнувати в районах довкола військових об’єктів та аеропортів.

У разі виявлення підозрілих осіб, варто телефонувати на 102 або на гарячу лінію Служби безпеки України. Далі правоохоронці з’ясовуватимуть, чи є людина диверсантом, що працює на ворога.