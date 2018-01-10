Більшість міських рад Львівщини здійснюють закупівлі за прямими угодами

Лише 4,77% міських рад Львівської області проводять допорогові закупівлі за допомогою торгів. Про це свідчать результати дослідження, проведеного «Центром громадського моніторингу та досліджень».

Нагадаємо, що допороговими вважаються закупівлі до 200 тис. грн на рік для товарів і послуг та до 1,5 млн грн для робіт. Протягом 2017 року на проведення таких закупівель міські ради Львівської області та їхні структурні підрозділи освоїли 383,9 млн грн. З них 95,33% стосувались прямих угод, укладених без конкурсу. Лише 4,77% угод були підписані після проведення конкурентних торгів.

Загалом, 21 міська рада області не провела протягом року жодних конкурентних торгів для укладання угод на допорогові суми.

Інфографіка з результатами дослідження (клікніть для збільшення)

Усього протягом 2017 року структурні підрозділи міських рад Львівської області провели 194 конкурентні допорогові закупівлі, натомість підписали 1846 прямих угод.