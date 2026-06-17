У замороженому вигляді печінка може зберігатися кілька місяців

Свіжа печінка може доволі швидко зіпсуватися, тому її часто заморожують для тривалого зберігання. Проте більшість не знає, як довго можна зберігати печінку в морозильній камері. Onet розповідає, скільки зберігається печінка за мінусової температури.

Скільки можна зберігати печінку в морозилці?

У замороженому вигляді печінка може зберігатися кілька місяців без суттєвої втрати якості. Рекомендується, щоб печінка не перебувала в умовах низької температури довше, ніж три-чотири місяці. Оптимальна температура зберігання – нижче -18°C.

Після розморожування аромат печінки може бути менш інтенсивним, однак смак можна легко покращити, додавши спеції або цибулю.

Варто також пам’ятати, що текстура печінки може дещо змінитися після розморожування, але це не є причиною для занепокоєння. Печінку в такому випадку можна використовувати для приготування інших страв, таких як вареники чи рулети.

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