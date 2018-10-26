Більшість українців не знає, що таке томос – опитування

В українців спитали, чи знають вони про офіційний документ щодо «незалежності церкви»

Тільки 28,5% жителів України стверджують, що вони знають, що таке томос. Про це свідчать дані опитування, проведеного у вересні 2018 року Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з опитуванням 71,5% опитаних не знають, що це таке, чи не змогли відповісти.

Серед тих, хто знає, 42,3% дізналися про це зі ЗМІ, 19% – з виступів релігійних діячів, 17,4% - з виступів президента Петра Порошенка, 15,9% – з виступів політиків, 11,5% – від оточуючих.

На Заході України 43% знають, що таке томос, в Центрі – 30%, на Півдні і Сході – тільки 16-18%.

Опитування проводилося за фінансування Міністерства закордонних справ Данії, його замовила громадська організація «Детектор медіа». Польовий етап тривав з 8 по 23 вересня. Всього було опитано 2026 респондентів, що мешкають в усіх областях України та в Києві (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій області опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3.3% для показників, близьких до 50%; 2.8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2.0% для показників, близьких до 12 або 88%; 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%.

Томос це є указ або послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томоса деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.

Наприклад, у жовтні 2018 року Синодом Вселенського Патріархату ухвалене рішення про початок процедур, необхідних для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

1998 року томос про дарування автокефалії від Константинопольського патріарха отримала Православна Церква у Чеських землях і Словаччині. Раніше – 1945 та 1924 рр. – аналогічні томоси отримували Болгарська православна церква та Польська православна церква відповідно.