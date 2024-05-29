Останнім часом у країнах ЄС активізувалися дискусії про надання дозволу ЗСУ бити по території Росії

Приблизно 90% надходжень від заморожених російських активів спрямують до Європейського фонду миру на постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомила РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію дипломата 28 травня в Брюсселі.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що можливе залучення 6,6 млрд євро, але для цього треба ухвалити сім правових актів. Поки що зробити це не вдається через розбіжності серед країн-учасниць ЄС.

Він назвав цю ситуацію особливо гострою, адже український фонд допомоги обсягом 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений серед лідерів ЄС на вищому рівні Європейської Ради.

Боррель додав, що будь-які затримки у військовій підтримці мають «реальні наслідки, і ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою та пастками на полі бою в Україні».

«Це особливо важливо, тому що ми зараз підходимо до використання надзвичайних надходжень від заморожених (російських) активів, дебати щодо чого відбудуться на рівні Coreper (Комітет постійних представників ЄС – ред.) цього тижня», – сказав Боррель.

Дипломат нагадав, що 90% надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру. Потім їх спрямують на пряме постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання.

Зважаючи на це, за словами Борреля, країни-члени мають докласти всіх зусиль, щоб уникнути будь-якого блокування цих фінансових ресурсів на суму близько 3 млрд євро на рік.

Нагадаємо, 28 травня у Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони європейських країн. Темою зустрічі стало продовження та посилення військової допомоги Україні та її підтримка у захисті від агресії РФ.

Останніми днями у країнах ЄС активізувалися дискусії про надання дозволу Збройним силам України завдавати ударів по території Росії з наданого Заходом озброєння. Причиною стали часті удари керованими авіабомбами з Бєлгородської області по Харкову та області.

Як повідомляв ZAXID.NET, удари у відповідь по території РФ підтримав прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Своєю чергою Швеція дозволила Україні використовувати надане їй озброєння для ураження цілей на території Росії. Також президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що союзникам України варто дозволити використовувати надану їй зброю для ураження військових об’єктів у РФ.