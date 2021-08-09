Чоловіка ударом відкинуло на зустрічну смугу, де його збив рейсовий автобус

У неділю, 8 серпня, у Львові автомобіль збив пішохода. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22:25 на об’їзній дорозі поблизу стадіону «Арена Львів». За попередньою інформацією, автомобіль КІА збив пішохода, який перебігав проїжджу частину у недозволеному місці. Ударом чоловіка відкинуло під колеса автобуса, який рухався по зустрічній смузі. Від отриманих травм 57-річний львів'янин помер на місці події.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, близько 22:25 на автодорозі Київ – Чоп (об’їзна Львова напроти стадіону «Арена Львів») водій автомобіля Kia Carnival поза межами пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на дорогу.

«Внаслідок удару пішохід опинився на зустрічній смузі руху, де на нього здійснив наїзд автобус Vanhool сполученням «Київ – Прага». Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці події», – зазначено у повідомленні.

Автомобілем КІА керував львів’янин 1979 року народження. Загиблий – мешканець Львова, 1963 року народження.

Поліція встановлює обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286.