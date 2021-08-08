В ніч з суботи на неділю, 8 серпня, у селі Волосянка, що за кілька кілометрів від Славського, сталася смертельна ДТП. 32-річний водій перекинувся на своєму Ford Focus і загинув. Про аварію повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

За попередньою інформацією, 32-річний мешканець села Грабовець їхав за кермом машини Ford Focus. Він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Автомобіль перекинувся, а водій загинув на місці. Аварія сталася вночі, близько 02:00, у селі Волосянка, що у Стрийському районі.

Правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП.