Біля берегів Греції затонуло туристичне судно з 17 пасажирами на борту
У рятувальній операції беруть участь кілька суден та гелікоптер ВМФ
Світ — Марко Погуляєвський, 0 0
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Туристичне судно під британським прапором із 17 пасажирами на борту затонуло поблизу грецького острова Мілос в Егейському морі.
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Як повідомляє Reuters із посиланням на грецьку берегову охорону, обставини інциденту наразі з’ясовуються.
Усіх пасажирів судна, громадян Греції, врятували.
До рятувальної операції залучили кілька суден та гелікоптер ВМФ.
Мер Мілоса Маноліс Мікеліс заявив, що в районі, де знаходиться судно, сильний вітер, який призводить до виникнення хвиль.
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