Біля Бродів водій Mitsubishi Pajero на смерть збив велосипедиста

Унаслідок ДТП на Львівщині загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода сталася на дорозі Броди-Червоноград близько 14:00 четверга, 13 січня. Позашляховик Mitsubishi Pajero, яким керував 48-річний водій, збив велосипедиста. Від отриманих травм 64-річний чоловік помер на місці події.

«49-річний водій Mitsubishi Pajero намагався обігнати інше авто. Через ожеледицю він не впорався з керуванням та на швидкості збив велосипедиста», – зазначено в сюжеті Телерадіокомпанії «Броди».

Фото з відео Телерадіокомпанії «Броди»

У поліції ZAXID.NET розповіли, що загиблий – місцевий мешканець, 1957 року народження. Автомобілем керував також місцевий мешканець 1973 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини ДТП.