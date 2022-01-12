53-річну мешканку Червонограда госпіталізували

У Львові на пішохідному переході автомобіль Opel збив жінку. Дорожньо-транспортна пригода сталася у середу, 12 січня, на вул. Панча. Постраждалу госпіталізували.

У патрульній поліції ZAXID.NET розповіли, що близько 10:31 отримали виклик на вул. Панча, 26, де сталася ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля травми отримала 53-річна мешканка Червонограда.

Прінт-скрін із відео свідків ДТП

«З’ясувалося, що водій автомобіля Opel Astra здійснив наїзд на жінку 1968 року народження, мешканку Червонограда. Потерпілу госпіталізували у 8-у лікарню», – повідомили у патрульній поліції.

Автомобілем керував львів'янин 1978 року народження.

Поліція з'ясовує обставини події.