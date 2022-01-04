Дівчина переходила дорогу у межах пішохідного переходу

58-річний львів’янин на автомобілі Mazda 6 збив 18-річну дівчину, що переходила вул. Богданівську по пішохідному переходу. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, дівчина отримала травми та її доставили у лікарню.

ДТП трапилась приблизно о 17:15 у понеділок, 3 січня. На вул. Богданівській, що у мікрорайоні Кривчиці у Львові, 18-річну жительку одного з сіл Львівського району збило авто Mazda 6. Дівчина переходила дорогу у межах пішохідного переходу.

За кермом Mazda 6 перебував 58-річний львів’янин. Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.