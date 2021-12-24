Єва Сорока на велосипеді поверталася з тренувань із тріатлону в Брюховичах

Шевченківський районний суд Львова призначив умовне покарання водієві BMW, який наприкінці червня наїхав на львівську триатлоністку Єву Сороку у Брюховичах. Спортсменка отримала численні травми, однак її лікування водій оплатив.

Інцидент трапився 27 червня у Брюховичах на вул. Курортній. 32-річний Юрій Марусик, який був за кермом BMW 320, їхав у напрямку вул. Незалежності й, повертаючи ліворуч на бічну не пропустив 15-річну Єву Сороку, що їхала у велосипедній колоні, та наїхав на неї. Внаслідок зіткнення з автівкою спортсменка отримала забій головного мозку, крововилив, численні переломи кісток та забої обличчя.

У суді Юрій Марусик свою вину визнав й зазначив, що повністю відшкодував Єві Сороці заподіяну шкоду. Батько спортсменки підтвердив, що водій BMW відшкодував сім’ї моральну та матеріальну шкоду й попросив суд призначити йому мінімальне покарання.

Враховуючи це, суддя Шевченківського районного суду Василь Ковацюк визнав Юрія Марусика винним у порушенні правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив йому три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом упродовж року. Однак від відбування покарання його звільнили, призначивши півтора року іспитового терміну.

Крім цього, Юрій Марусик має сплатити 8,6 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Як повідомив ZAXID.NET президент Федерації триатлону Львівщини Богдан Михайлусь, попри травми та реабілітацію, Єва Сорока продовжує займатися спортом та брати участь у змаганнях.