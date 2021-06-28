У Брюховичах автомобіль BMW збив 15-річну велосипедистку. Дівчину з травмами госпіталізували в дитячу лікарню.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, аварія трапилася у неділю, 27 червня, близько 12:30, у Брюховичах. Автомобіль BMW, за кермом якого був 32-річний львів'янин, наїхав на 15-річну львів'янку, яка їхала на велосипеді.

Унаслідок аварії дівчина отримала струс головного мозку, множинні травми голови, тіла та кінцівок, закритий перелом лівої ключиці. Велосипедистку госпіталізували у Міську дитячу клінічну лікарню Львова.