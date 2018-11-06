Біля Червонограда викрили ще одну гуральню з виробництва підробленої горілки

Поліція вилучила понад 700 пляшок вже готової продукції, яку реалізовували у місцевих магазинах

Правоохоронці викрили біля Червонограда підпільну гуральню. У ній підробляли горілку, яку потім продавали у магазинах Сокальського району. Вартість вилученої продукції ‒ сто тисяч гривень.

Як інформує управління захисту економіки у Львівській області, міні-цех виявили 5 листопада неподалік Червонограда у приватному помешканні.

«Правоохоронці вилучили 150 літрів спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші, марки акцизного збору із ознаками підробки, понад 700 пляшок вже готової продукції, яку зловмисники в подальшому реалізовували у торгівельних закладах Сокальського району під виглядом горілки різних торговельних марок», ‒ розповіли у прес-службі поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) КК України.

Нагадаємо, тиждень тому поліція викрила у Львові два міні-цехи, в яких виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. ​Статистика свідчить, що кожен другий випадок отруєння алкоголем в Україні закінчується смертю. Тим часом причетні до підроблення алкоголю отримують надто м'ягке покарання, зокрема, 25-річна львів'янка отримала випробувальний термін за незаконне виготовлення акцизних марок.