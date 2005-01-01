Ділянка на вул. Вороного, де планують збудувати багаторівневий паркінг

Біля готелю «Жорж» у центрі Львова планують збудувати багаторівневий паркінг. Для цього у п’ятницю, 23 березня, виконавчий комітет Львівської міськради надав дозвіл на розробку детального плану території, у якому має бути передбачене будівництво паркінгу.

Згідно з рішенням виконкому, ТзОВ «Ательєр» має розробити детальний план території, обмеженої вул. Вороного, Руданського, Ліста, Коперника, пл. Міцкевича та просп. Шевченка.

За словами головного архітектора Львова Юліана Чаплінського, розробка детального плану пов’язана з тим, що є можливість будівництва багаторівневого паркінгу рампового типу позаду готелю «Жорж». Водночас, за його словами, наразі не відомо, скільки рівнів матиме паркінг і скільки автомобілів вміщуватиме. Такі параметри стануть відомі після розробки детального плану території.

Місце розташування ділянки, на якій планують збудувати паркінг

Зазначимо, що ТзОВ «Ательєр» ще у 2009 році отримало від міськради дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,188 га на вул. Вороного, 4. Ділянка може використовуватися для об’єктів ділової активності, з функціями готелю, ресторану, крамниці та підземного паркінгу.

За даними аналітичної системи YouControl, кінцевими бенефіціарами ТзОВ «Ательєр» є Григорій Гринишин, Олег Руденко, Руслан Карпенко та Юрій Романюк.